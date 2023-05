imageBROKER/Jan Wehnert

Guten Morgen aus Frankfurt. WhatsApp-User, die gerne Nachrichten mit sensiblen Inhalten verschicken, dürften sich über diese News freuen: Künftig können Chat-Verläufe aus der Messenger-App in einem besonders geschützten Ordner gesichert werden. Dank der neuen Funktion "Chatsperre" lässt sich dieser nur mit der Smartphone-Pin oder per Fingerabdruck öffnen. Für so manche WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer vielleicht ein weiterer guter Grund, ihre Pin nicht mit 1-2-3-4 zu belegen. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Morgen.

