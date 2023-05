Guten Morgen aus Frankfurt! Nach dem neuerlichen ESC-Debakel wird allenthalben nach Gründen gesucht , warum offenbar keinem in Europa der Beitrag aus Deutschland gefallen hat. Peter Urban, der nach 25 Jahren seinen letzten ESC kommentierte, war auch ratlos. Vielleicht ist "Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die" schlicht nicht der richtige Refrain für einen ESC, der eigentlich in Kiew hätte stattfinden sollen – und Lord of the Lost für dieses Format einfach nicht passend. Der Event selbst war erfolgreich und brachte eine gute Quote – eine unserer Branchennews am Montagmorgen.