Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Heute Abend wird in Berlin der Deutsche Filmpreis verliehen. Rund 1600 Gäste werden zu der Verleihung der Lolas erwartet. Der Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues", der in den USA vier Oscars gewonnen hat, geht mit den meisten Nominierungen ins Rennen und hat somit gute Chancen auf den Preis für den besten Spielfilm. Übertragen wird die Preisverleihung vom ZDF via Livestream und zeitversetzt im TV. Hier folgen unsere Top-Branchennews am Freitag.

