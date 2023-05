Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Nach zwei Tagen ist gestern in Hamburg das OMR Festival 2023 zuende gegangen. Kurz nach dem Abschluss verkündeten die Veranstalter, dass über 70.000 Besuchende dem Mega-Event beiwohnten - so viele wie nie zuvor. Neben zahlreichen Größen aus der Marketing- und Digitalbranche zählten die Tennis-Legenden Serena Williams und Boris Becker zu den größten Zuschauermagneten. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Donnerstagmorgen.