Guten Morgen aus Frankfurt. Seit Jahren streitet sich die US-amerikanische Großbank Goldman Sachs mit Mitarbeiterinnen um eine gerechte Bezahlung. In einer Sammelklage warfen 2800 Frauen dem Wall-Street-Riesen vor, sie systematisch unterzubezahlen. Jetzt einigte sich die Bank auf einen Vergleich. Goldman Sachs zahlt demnach für die Einigung 215 Millionen Dollar. Hier und jetzt - unsere Top-Branchennews am Mittwochmorgen.

Das Joint-Venture der vier großen Telekommunikationskonzerne Deutsche Telekom, Orange, Telefónica und Vodafone nimmt Fahrt auf. Das Gemeinschaftsunternehmen wird von TrustPid in Utiq umbenannt und in Deutschland von Norman Wagner geleitet , der bislang Head of Group Media der Deutschen Telekom war.Um den Lieferdienst Flink kursieren aktuell Übernahmegerüchte. Die Financial Times berichtete Anfang Mai von entsprechenden, allerdings unbestätigten Absichten des türkischen Rivalen Getir. Jetzt hat der deutsche Anbieter eine Werbeoffensive angekündigt - mit der neuen Agentur Twenty Rising.