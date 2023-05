IMAGO / Jörg Halisch

Guten Morgen aus Frankfurt. Als Transgender-Influencerin Dylan Mulvaney in den USA via Instagram eine Kooperation mit Bud Light publik machte, schäumten die Konservativen und politisch Rechten und riefen zum Boykott auf. Nachdem der Absatz massiv eingebrochen und die Aktie des Mutterkonzerns Anheuser-Busch Inbev um mehr als vier Prozent gefallen war, ging CEO Michel Doukeris jetzt auf Distanz : Es sei ein Beitrag gewesen, keine Werbung. Erst kommt das Trinken, dann die Moral. Hier und jetzt - unsere Branchennews am Dienstagmorgen.

