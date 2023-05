IMAGO / Jan Eifert

Guten Morgen aus Frankfurt. Heute und morgen wird an vielen Orten an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 78 Jahren gedacht. In diesem Jahr werden die Veranstaltungen vom Krieg in der Ukraine überschattet. In Berlin hat die Polizei aus Angst vor Auseinandersetzungen russische und ukrainische Flaggen rund um die sowjetischen Ehrenmale und Gedenkstätten verboten. Hier sind die Top-Branchennews am Montagmorgen.