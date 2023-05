Guten Morgen aus Frankfurt!

Guten Morgen aus Frankfurt! Post, Briefträger und Briefkasten, das sind eigentlich Synonyme. Doch ob das so bleibt? Der scheidende Post-Konzernchef Frank Appel schließt einennicht mehr aus. Auf der Post-Hauptversammlung mahnte er eine Reform des Postgesetzes an, das den Konzern dazu verpflichtet, 80 Prozent der Briefe am nächsten Tag zuzustellen. Der Post aber wird das zu teuer. Denkbar wäre, die Kunden künftig wählen zu lassen, ob Briefe schnell oder langsam verschickt werden sollen. Hier und jetzt sofort - unsere Branchennews am Freitagmorgen.

Gestern Abend sind in Berlin die Gewinner des Deutschen Digital Awards gekürt worden. Insgesamt gab es 16-mal Gold und je 31-mal Silber und Bronze. Über allem thront der Best-of-Show-Award , bei dem sich die Jury in diesem Jahr einig war.

Nächste Woche wird Hamburg wieder zum Hotspot für die gesamte deutsche Marketingszene. Auf dem Messegelände der Hansestadt werden am 9. und 10. Mai rund 72.000 Teilnehmende erwartet. Und das Event hält in diesem Jahr ein paar wichtige Neuerungen bereit.ProSiebenSat.1 bringt Joyn nun auch nach Österreich, dort soll die Plattform viel größer aufgezogen werden als in Deutschland , berichtet dwdl.de. Demnach seien alle wichtigen Partner mit Live-Signal und On-Demand-Angebot dabei.Auf der Suche der eigenen Identität führt die GenZ ein großes Umdenken an. Einige Unternehmen tun sich aber weiterhin schwer, diesem zu begegnen. Hannah Johnson, Creative Strategy Lead bei Snap, weiß, was sich in kreativen Kampagnen verändern muss, damit Unternehmen eine Generation mit neuem Wertekompass ansprechen können.