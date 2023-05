IMAGO / Jan Eifert

Guten Morgen aus Frankfurt. Eintracht Frankfurt steht nach einem kampfbetonten Halbfinale gegen den VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals. Nach einem Rückstand konnte die SGE das Spiel in der zweiten Halbzeit noch drehen und hat damit die Chance, eine durchwachsene Saison doch noch mit einem Erfolg zu krönen. Am 3. Juni trifft die Eintracht in Berlin auf Titelverteidiger RB Leipzig. Hier sind die Top-Branchennews am Morgen. Wir wünschen einen guten Start in den Tag.