Guten Morgen aus Frankfurt. RB Leipzig steht erneut im Finale des DFB Pokals. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose schlug den SC Freiburg gestern Abend klar mit 5:1. Die Breisgauer fanden in der ersten Halbzeit viel zu spät ins Spiel und kassierten schon in den ersten 15 Minuten zwei Gegentore. Der zweite Finalist wird heute Abend im Spiel Stuttgart gegen Frankfurt ermittelt. Hier sind die Top-Branchennews vor 9.

Die Werbung für Banken wandelt sich in diesen Monaten. Waren es in den vergangenen Jahren Produkte wie kostenloses Girokonto und Kreditangebote, die im Mittelpunkt der Kommunikation standen, so werben die Geldhäuser inzwischen wieder für Sparbriefe, Festzinsangebote oder Tagesgeldkonten

Für Brand-Verantwortliche ist es so etwas wie das Jahresabschlusszeugnis, für die Mitarbeitenden möglicherweise ein zusätzlicher Motivationsschub: Brand Finance hat das Ranking der wertvollsten deutschen Marken veröffentlicht. HORIZONT präsentiert die Top 50 Deutschland ist in der Rangliste der Pressefreiheit das dritte Jahr in Folge abgestiegen. Hintergrund sind die Attacken gegen Medienschaffende, von denen es so viele gab wie noch nie zuvor. Die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen (RSF) sieht die Bundesrepublik auf Platz 21, hinter Ländern wie Slowakei und Samoa Dentsu Creative holt sich zwei Top-Kreative an Bord: Beide sollen in der Position des Creative Directors künftig das Team am Standort Berlin mit kreativen Impulsen entlang der Customer Journey unterstützen. Beide kennen den Chief Creative Officer der Agentur aus ihrer gemeinsamen Zeit bei BBDO In Hollywood wird gestreikt: Seit Dienstag legen diein den USA ihre Arbeit nieder. Dabei geht es nicht nur um mehr Lohn: Die Autoren fürchten im Streaming-Zeitalter um die Zukunft ihres Berufs. Der Ausstand könnte die US-Unterhaltungsindustrie empfindlich treffen und zahlreiche Filme und Serien verzögern FIFA-Präsident Gianni Infantino hat im Poker um die TV-Rechte für die Fußball-WM der Frauen erneut höhere Angebote gefordert. Dabei drohte der Chef des Weltverbands sogar, dass das Turnier nicht übertragen werden könne . Die Angebote seien "Bei der Kommunikation deutscher Städte besteht dringender Handlungsbedarf. Die meisten Medien- und Marketingaktivitäten der Kommunen erfolgen unkoordiniert. Das findet zumindest die Looping Group, die in ihrer Studie mit dem Titel "Strategie? Nein, Danke! Wie deutsche Städte kommunizieren" , zu diesem Ergebnis kommt.Die aktuellen Nachrichten zur Legalisierung von Cannabis sind nicht sonderlich gut – zumindest aus Sicht der Marketingbranche. Bis zu einer Legalisierung dürfte es noch Jahre dauern und dann wird die Branche wohl mit einem dauerhaften Werbeverbot leben müssen. Wer deshalb denkt, dass sich die Branche in Marketingfragen noch Zeit lassen kann, könnte nicht falscher liegen