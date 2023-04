Guten Morgen aus Frankfurt! Enttäuschungen sind nicht erfüllte Erwartungen. Die für Investor Relations Verantwortlichen börsennotierter Unternehmen versuchen die Erwartungen der Anleger zu steuern. Doch oft regiert bei diesen das Prinzip Hoffnung, oft wohl auch das Prinzip Zocken: Snapchat hatte lange vor Veröffentlichung der Quartalszahlen einen Umsatzrückgang angedeutet. Als dieser jetzt tatsächlich vermeldet wurde, sorgt das für Enttäuschung - die Aktie brach um bis zu 20 Prozent ein. Eine unserer Branchennews am heutigen Morgen. Tanzen Sie gut in den Mai!

Snapchat verwöhnte Anleger lange mit rasantem Wachstum, doch diese Zeiten sind vorerst vorbei. Die Abkühlung des Werbemarktes lässt das Geschäft schrumpfen. Anleger sind enttäuscht: Die Macher der Foto-App werden von der Börse hart für den ersten Umsatzrückgang abgestraft Die Mediaagentur OMD Germany verstärkt ihr Führungsteam. Als Managing Partner Performance ist seit kurzem Jenny Görlich an Bord. In dieser Funktion verantwortet sie sämtliche Performance-Marketing-Aktivitäten der Omnicom-Tochter

Im Jahr2022 stieg der Umsatz der deutschen Fachpresse um 4,2 Prozent auf insgesamt 8,33 Milliarden Euro. Hauptwachstumstreiber ist das wieder angelaufene Veranstaltungs- und Messegeschäft. Außerdem machten die Verlage erstmals mehr Umsatz mit ihren digitalen Geschäften als mit Print Fabian Halft führt ab Mai 2023 bei Ford das Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der 42-Jährige verantwortet damit in der DACH-Region als Direktor Marketing die Repositionierung der Marke in Richtung Adventurous Spirit. Er folgt auf Olaf Hansen, der in die Ford Europa-Zentrale wechselt Ist Tupperware nun eine Marke kurz vor dem Aus? Oder ist das Comeback möglich, sobald vergangene Management-Fehler korrigiert wurden? Die Frage bewegt aktuell viele Marken-Nostalgiker, dabei ist die traurige Wahrheit: Die einstige Lovebrand hat die Liebe ihrer Kunden schon vor vielen Jahren erkalten lassen