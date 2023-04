Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Bei dem vielen Wirbel, den Elon Musk als Twitter-Eigentümer verursacht, vergisst man mitunter, dass er weiterhin auch Tesla-Chef ist. In dieser Funktion muss Musk nun bald unter Eid aussagen, wie eine US-Richterin anordnete. Dabei geht es um den tödlichen Unfall eines Apple-Ingenieurs im Jahr 2018, der offenbar den Tesla-Autopiloten genutzt hatte. Ein Video, in dem Musk über die Selbstfahr-Funktion von Tesla gesprochen hatte, wird ihm von Seiten der Kläger zur Last gelegt - das seine Anwälte jedoch als "Deepfake" bezeichnen. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Morgen.