IMAGO / Jörg Halisch

Guten Morgen aus Frankfurt! Hier autonome Fahrzeuge und Textroboter – da analog mit Papier und Stempel arbeitende Behörden. Die FDP will den Verwaltungen jetzt Beine machen und per Gesetz zu mehr Digitalisierung zwingen. Falls staatliche Stellen dem nicht gerecht werden, sollen sie mit "spürbaren Konsequenzen" rechnen, heißt es in einem Papier zum Onlinezugangsgesetz (OZG) , das dem Handelsblatt vorliegt. Auch in unseren Branchennews am Morgen geht es – natürlich – um digitale Themen, nur halt am anderen Ende der Entwicklung: Google und Microsoft haben ihre Quartalszahlen vorgelegt.

