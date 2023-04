imageBROKER/Jan Wehnert

Guten Morgen aus Frankfurt. Das "Recht auf Vergessenwerden" im Internet ist heute Gegenstand einer Verhandlung des Bundesgerichtshofs (BGH). Dabei geht es um die Frage, unter welchen Umständen Suchmaschinen-Betreiber wie Google dazu verpflichtet werden können, Links zu fragwürdigen Artikeln auf Wunsch der Betroffenen zu löschen. Die Kläger wollen erreichen, dass Artikel, die sie vermeintlich in Misskredit bringen, nicht mehr in der Suchmaschinen-Trefferliste auftauchen. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Morgen.

