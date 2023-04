Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Ein Tag im Namen der Erde: Am vergangenen Samstag fand der jährlich weltweit begangene Earth Day statt. Als einer der größten Aktionstage für den Umweltschutz nahmen daran mehrere Millionen Menschen in über 190 Ländern teil . In verschiedenen deutschen Großstädten fanden zu diesem Anlass sowohl Aufräumaktionen als auch Kulturevents wie Konzerte statt. Darüber hinaus hat ein großer deutscher Autobauer im Zuge des Earth Days sein Look & Feel überarbeitet, wie Sie in unseren Top-Branchennews am Montag nachlesen können.

Gemeinsam statt einsam: Die Neuordnung der Verlagsvermarktung in Deutschland schreitet voran. Nach HORIZONT-Infos wollen jetzt die Ad Alliance und Bauer gemeinsame Sache machen. Tatsächlich ergibt das für beide Seiten ziemlich viel Sinn.