Die Deutsche Bahn verlangt ihren Fahrgästen heute noch deutlich mehr Geduld ab als sonst oft. Bis 13 Uhr stellt der Konzern den Fernverkehr komplett ein, da die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG ihre Beschäftigten aufgerufen hat, bis 11 Uhr die Arbeit niederzulegen. Mit Beeinträchtigungen durch den Streik ist aber bis zum Abend zu rechnen. Der Nah- und Regionalverkehr soll (nur) bis zum späten Vormittag stillstehen.

Der Medienkonzern Buzzfeed schließt seine Nachrichtensparte Buzzfeed News. Die Entscheidung sei Teil von Kürzungen, denen konzernweit 15 Prozent der Stellen bei Buzzfeed zum Opfer fallen sollen, berichteten US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf eine unternehmensinterne Mitteilung des Buzzfeed-Chefs Jonah Peretti.Anfang des Jahres hat die dänische Digitalgruppe FFW die Hamburger Agentur Yours Truly übernommen. Jetzt bekommt FFW selbst einen neuen Eigentümer. Der bisherige Inhaber, der Finanzinvestor Findos, verkauft seine Anteile komplett an das italienische Martech-Unternehmen Jakala