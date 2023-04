IMAGO / Schöning

Guten Morgen aus Frankfurt!

Guten Morgen aus Frankfurt. Erneuter Stillstand: Nach dem ganztägigen Warnstreik vor rund drei Wochen kündigt die Bahn­gewerkschaft EVG für den morgigen Freitag­vormittag abermals einen bundes­weiten Warn­streik bei der Deutschen Bahn an. Von 3 Uhr nachts bis 11 Uhr vormittags sollen sowohl der Nah- als auch den Fernverkehr lahmgelegt werden. Darüber hinaus soll laut Verdi ebenfalls an den Flughäfen Hamburg, Düsseldorf und Köln/Bonn gestreikt werden. Hier folgen unsere Top-Branchennews am Donnerstagmorgen.

Teilen