imageBROKER/Jan Wehnert

Guten Morgen aus Frankfurt. Heute erscheint der mit Spannung erwartete neue Roman "Noch wach?" von Bestseller-Autor Benjamin von Stuckrad-Barre. Die fiktive Handlung soll zu großen Teilen in der Medienbranche spielen, die #MeToo-Bewegung behandeln und an die Reichelt-Affäre beim Verlagshaus Axel Springer angelehnt sein. Vor rund zwei Wochen hatten etwa 70 Promis in einer Instagram-Kampagne für Stuckrad-Barres neues Werk geworben. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Morgen.