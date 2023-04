Frank-Walter Steinmeier das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung verliehen bekommen. Steinmeier würdigte Merkel als "beispiellose Politikerin", die Deutschland erfolgreich durch viele Krisen gesteuert habe. Nicht alle finden jedoch die Ehrung Merkels mit dem höchsten deutschen Orden angemessen . Der Newslage wie immer komplett angemessen und hochwertig kuratiert: unsere Top-Branchennews am Morgen.

Roman Franke ist seit Anfang April neuer Marketingchef von Citroën Deutschland. Bislang hatte der 36-Jährige als Head of Product & Pricing Citroën Deutschland gearbeitet. Er folgt auf Nicolas Luttringer , der auf die Position des Marketingchefs von Citroën Frankreich gewechselt ist.Nach den von der Zeit veröffentlichten pikanten Kurznachrichten beherrscht Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner weiter die Schlagzeilen. T-Online hat zusammen mit Civey jetzt eine Umfrage durchgeführt , in der 62 Prozent für einen Rücktritt Döpfners votieren. Nur 18 Prozent sind gegen einen Rückzug des Springer-Bosses.

Zusammen mit den US-Lizenzgebern von Fox Alternative Entertainment will Pro Sieben noch in diesem Jahr eine neue Show auf den deutschen TV-Markt bringen, die "einen frischen und besonderen Twist" fürs Dating-Genre verspricht : In "Marriage Market" - so der Arbeitstitel des Formats - sollen die Teilnehmenden ihre Partnerwahl komplett den Eltern überlassen.Ein animiertes Logo, eine neue Schriftart beim Markenclaim und ein etwas anderer Rotton: So fällt unterm Strich das neue visuelle Erscheinungsbild von LG Electronics aus , mit dem die südkoreanische Marke vor allem bei der jüngeren Zielgruppe punkten will.