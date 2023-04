IMAGO / Jan Eifert

Guten Morgen aus Frankfurt. Künstliche Intelligenz ist das Thema der Stunde. So auch auf der Hannover Messe - weltweit eine der wichtigsten Bühnen für Industrie-Produkte, die am Sonntagabend von Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet wurde. Zum Auftakt hat Microsofts Deutschland-Chefin Marianne Janik die Menschen dazu aufgefordert, KI stärker zu nutzen. Die Technologie könne dabei helfen, den "Arbeitskräftemangel zu überwinden" und "Innovationsprozesse zu beschleunigen". Um Künstliche Intelligenz geht es auch in unseren Top-Branchennews zum Start in die Woche.

Anfang Februar hatte Till Eckel angekündigt, dass er seinen erst im September 2022 angetretenen Posten als Kreativchef bei Scholz & Friends Berlin wieder aufgibt, um sich mit mehreren Partnern selbstständig zu machen. Jetzt steht fest , mit wem er seine neue Agentur gründet.