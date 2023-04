Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Ikea-Angestellte an drei Hamburger Standorten zu ganztägigen Warnstreiks am Freitag und Samstag aufgerufen. Mit der Aktion in den Möbelhaus-Niederlassungen Altona, Moorfleet und Schnelsen soll der Forderung nach einem Tarifvertrag Nachdruck verliehen werden. Darin geht es unter anderem um eine Digitalisierung im Sinne der Beschäftigten. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Morgen.