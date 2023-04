imageBROKER/Jan Wehnert

Guten Morgen!

Guten Morgen aus Frankfurt. Heute stellen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundesernährungsminister Cem Özdemir in Berlin überarbeitete Pläne zur Cannabis-Legalisierung vor. Aller Voraussicht nach sind diese weniger weitreichend als ursprünglich angedacht. So soll zunächst eine Legalisierung der Droge im privaten Bereich für Anbau und Gebrauch und in speziellen Vereinen - sogenannten Cannabis-Social-Clubs - geplant sein. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Mittwoch.

Teilen