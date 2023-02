Guten Morgen aus Frankfurt! Der Ton in der Medienwelt wird rauer: Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg sollen beim Facebook-Konzern Meta viele Manager und ihre Vorgesetzten vor die Wahl gestellt werden, das Unternehmen entweder zu verlassen – oder sich, etwa im Design oder beim Coden. Meta hatte im November angekündigt, 11.000 Mitarbeitende zu entlassen. Um Jobstreichungen geht es auch in unseren Branchennews am Morgen.