Die Berliner Kreativagentur RCKT stellt sich neu auf: Die beiden langjährigen Mitarbeitenden Paulina Habben und Simon Ueberheide steigen ins Führungsteam auf und erweitern den Partnerkreis um die Geschäftsführer Karolin Hewelt, Nils Seger und Lisa Teicher. Auch in der Gesellschafterstruktur gibt es Veränderungen: So hat das Managementteam die Anteile von Rocket Internet übernommen Microsoft will mithilfe von Technologie hinter dem Text-Automaten ChatGPT den Marktführer Google bei der Web-Suche herausfordern. Dank der Verknüpfung sollen Nutzer bei Microsofts Suchmaschine Bing Anfragen in Textform eingeben und Antworten in Chat-Form zurückbekommen können.Bei amerikanischen Tech-Riesen geht gerade eine Entlassungswelle durch die Branche. Auch der Videokonferenz-Dienst Zoom hat angesichts der ungewissen Wirtschaftslage einen großen Stellenabbau angekündigt. "Wir haben die harte, aber notwendige Entscheidung getroffen, unser Team zu reduzieren", teilte Vorstandschef Eric Yuan am Dienstag mit. Rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen gehen.In den vergangenen Jahren haben Audi, BMW, Mercedes-Benz, VW und Porsche den Super Bowl immer für große Auftritte genutzt. 2023 wird das anders sein. In diesem Jahr wird im State Farm Stadium in Glendale im US-Bundesstaat Arizona nur ein deutscher Autohersteller auflaufen. Damit sind sie allerdings nicht allein: Aus der PS-Branche haben sich bisher nur wenige Marken zum Event bekannt.Nach acht Jahren bekommt das Soundlogo der Deutschen Bahn einen neuen Klang. Statt Bass-getriebener Kraftdemonstration soll künftig Piano-begleitete Wärme und Menschlichkeit das akustische Aushängeschild des Staatskonzerns sein. Die Berliner Agentur Why Do Birds, die seit 2012 die Leadagentur für Audio-Branding der Bahn ist, hat den Markensound weiterentwickelt.Der umstrittene Webstar Ron Bielecki ist den meisten durch Partyexzesse und Provokationen bekannt. Nun soll ein Berliner Gericht gegen den 24-jährigen Influencer einen Strafbefehl erlassen haben, weil er 2022 insgesamt 51 Mal an illegalen Glücksspielen bei Online-Casinos teilgenommen und online für diese geworben haben soll. Bielecki verdient vor allem durch Sponsoren aus der Glücksspielbranche sein Geld.