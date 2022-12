Bereits im Sommer verkündete die BBC, seine Sender BBC Four, Radio 4 und CBBC nicht mehr als lineare Kanäle weiterbetreiben zu wollen. Sender­chef Tim Davie sprach nun davon, die linearen Programme innerhalb der nächsten Dekade einzustellen und im Anschluss daran zu einem "Online-Only Service" zu werden. Konkret schwebt Davie eine App vor , die alle Angebote der BBC bündelt, wie der Guardian berichtet.Der zum Opel-KonzernStellantis gehörende Carsharing-AnbieterShare Now plant massive Entlassungen . Wie unter anderem Business-Insider berichtet, sollen weltweit insgesamt 150 Stellen abgebaut werden. Laut einem Unternehmenssprecher sollen davon in Deutschland rund 50 Mitarbeitende betroffen sein.Als Grund für den Abbau werden hohe Verluste genannt.Nachdem Jan Böhmermann und sein Team vom "ZDF Magazin Royale" in diesem Jahr vor allem mit mehreren Investigativgeschichten für Aufsehen und Schlagzeilen gesorgt haben, experimentiert die Show zum Jahresende mit einem fiktionalen Special : Dabei geht es um einen Mord bei einer Innenministerkonferenz.Ob #BookTok, #ButterBoard oder Beauty Content: In diesem Jahr prägten virale Videos auf TikTok wieder stärker als von jedem anderen sozialen Netzwerk die Social-Media-Landschaft. Einige Marken und Creators bewiesen 2022 besonderes Gespür für kreative Inhalte. Wer bei der Community am besten ankam und welche Top-Trends man nicht verpasst haben sollte, zeigt der Jahresrückblick von TikTok.Weight Watchers hat mit seiner verunglückten Tinder-Kampagne vergangene Woche einen heftigen Shitstorm kassiert. Die Aufregung war vorhersehbar und wäre damit vermeidbar gewesen, meint Franziska von Lewinski, CEO der Syzygy Group - und rät Unternehmen und Agenturen in ihrem Gastkommentar dazu, sich über die Emotionen Gedanken zu machen , für die ein Unternehmen stehen will.