Die Rundfunkkommission der Bundesländer hat sich kurzfristig entschlossen, den Medienstaatsvertrag zu ergänzen. Wie die FAZ berichtet, wird mit dem 4. Medienänderungsstaatsvertrag eine Verbesserung der Transparenz, der Compliance sowie der Gremienaufsicht und eine Vermeidung von Interessenkollisionen erwartet Die Mediengruppe Österreich der Verlegerfamilie Fellner startet mit DE24Live ein Nachrichtenportal für den deutschen Markt. Produziert wird die Website von einem eigenen Team im OE24-Newsroom in Wien. Das Portal soll noch in diesem Jahr in die Gruppe der größten deutschen Onlineangebote vorstoßen

Amazon wird in Deutschland bis 2027 Fußballspiele der Champions League bei Prime Video zeigen. Das US-Unternehmen hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen neuen Vertrag mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) über Medienrechte abgeschlossen.Morgen startet das Bezahlangebot Paramount+ in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und in Frankreich. Ein Markteintritt bei Krisenstimmung, verhaltener Konsumlaune und parallel laufender Fußball-WM – kann das gutgehen? Im Interview mit HORIZONT zeigt sich die Paramount-Verantwortliche Sabine Anger zuversichtlich Nach elf Staffeln und 177 Folgen endete im November eine der erfolgreichsten und stilprägendsten TV-Serien der vergangenen Jahre: "The Walking Dead". Das große Finale katapultierte die Zombie-Saga noch einmal an die Spitze der meistgestreamten Serien. Aber auch deutsche Produktionen waren im vergangenen Monat gefragt Die Ergebnisse einer Studie des EEC Köln, einer Tochtermarke des Markforschungsinstituts IFH Köln, legen den Schluss nahe, dass die Skepsis gegenüber dem Metaverse hierzulande sinkt. Bei der Frage, ob man sich zukünftig verstärkt im Metaverse aufhält, spielen die großen Tech-Konzerne eine entscheidende Rolle Der Antoni-Manager Sven Dörrenbächer gilt als Initiator der großen Impf-Kampagne #ZusammenGegenCorona, an der sich mehr als 1000 deutsche Marken und Unternehmen beteiligt haben. Am Jahrestag der Aktion macht er der Werbe- und Marketingbranche im HORIZONT-Gastbeitrag das Angebot, bei wichtigen Themen doch öfter mal zusammen an einem Strang zu ziehen