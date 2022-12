Mit Blick auf Twitters Einhaltung von EU-Recht hat EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton Strafzahlungen und weitere Maßnahmen ins Spiel gebracht . "Es ist völlig klar: Wenn Twitter sich nicht an diese Regeln hält, können wir Strafzahlungen verhängen. Und wenn sich die Regelverstöße fortsetzen, können wir die Plattform in Europa abschalten."Bei Knuspr gibt es einen Wechsel an der Marketing-Spitze. Peter Hoffmann geht bei dem Online-Supermarkt von Bord. Seine Nachfolge tritt mit Carolin Kracmer eine Managerin an, die zuletzt vor allem in der Medienbranche unterwegs war, aber auch reichlich Erfahrung aus der Konsumgüter- und Markenindustrie mitbringt

ARD und ZDF wollen auch langfristig Biathlon im Programm behalten. Die öffentlich-rechtlichen Sender planen eine Verlängerung der TV-Verträge über die Europäische Rundfunk Union (EBU) . Verschiedene Rundfunkräte von ARD-Anstalten sollen dafür in den nächsten Tagen zustimmen, ein bindendes Angebot an die Internationale Biathlon Union (IBU) für den Zeitraum von 2026/2027 bis 2029/2030 abzugeben.Im Ranking der kreativsten Marken ergibt sich dieses Jahr ein ganz anderes Bild als 2021. Damals wurde die Rangliste von NGOs dominiert, jetzt sind es große Marken wie Penny, Samsung und Whatsapp, die oben auf dem Siegertreppchen stehen. Mit dem WWF und der Johanniter-Unfall-Hilfe sind zwar immer noch zwei Hilfsorganisationen unter den Top 10, allerdings befinden sich die beiden auf den hinteren Rängen Wie sieht die Zeitung der Zukunft aus? Absurde Frage, weil doch die Zeitung ihre Zukunft längst hinter sich hat, jedenfalls die gedruckte Version. Oder? Der Tagesspiegel versucht gerade, sich trotzdem noch einmal neu zu erfinden. Als Printprodukt! Seit letzter Woche ist der neue Tagesspiegel auf dem Markt. Eine Blattkritik von HORIZONT-Herausgeber Uwe Vorkötter Des einen Freud, des anderen Leid: Während ARD Media durch den neu gewonnenen Mandanten Regiocast mit Rückenwind ins neue Jahr startet, geht der Konkurrent RMS mit einem geschrumpften Portfolio in ein ohnehin schwieriges neues Vermarktungsjahr. Im Interview mit HORIZONT zeigen sich RMS-Chefin Marianne Bullwinkel und der Geschäftsführer Verkauf Cord Hollender dennoch zuversichtlich für das kommende Jahr.Wir haben uns in den vergangenen 20 Jahren gewaltig verändert – in der Arbeit, in der Kreation und in der Strategie. Zu diesem Fazit kommt Jürgen Kornmann, Chief Marketing Officer der Deutschen Bahn, wenn er an die lange Zeit der Kunde-Agentur-Beziehung mit der WPP-Agentur Ogilvy zurückdenkt. 20 Jahre währt dieses Verhältnis bereits. Was ist das Geheimrezept des Langzeitverhältnisses?