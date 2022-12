Nachdem sich viele Werbungtreibende von Twitter abgewendet haben, versucht das Unternehmen offenbar mit Incentives, das Geschäft wieder anzukurbeln. In einer von Reuters eingesehenen E-Mail an Kunden wird das Angebot als "größten Anreiz für Werbungtreibende, den es je bei Twitter gab" bezeichnet.Der Sport-Streamingdienst DAZN hat in Deutschland einen kostenlosen, werbefinanzierten 24/7-Kanal gestartet. DAZN FAST zeigt komplette Spiele aus internationalen Fußballligen und Dokumentationen, Highlights, Shows und Features. Der neue FAST Channel ist zunächst exklusiv auf der deutschen Streamingplattform waipu.tv zu empfangen.Julien Barraux hat bei Procter & Gamble gearbeitet, bei L’Oréal und seit zwölf Jahren bei Unilever. Der Chief Marketing Officer der Eiscreme-Sparte von Unilever glaubt, dass sein Geschäft vom "Lipstick-Faktor" profitiert. Mit einer neuen Vision will Unilever jetzt den Eisverkauf erhöhen. Die Inflationsrate in Deutschland schlägt sich auf die Konsumlaune der Menschen in der Vorweihnachtszeit nieder. Die Verbrauchenden wollen in den kommenden Monaten in vielen Bereichen weniger Geld ausgeben. Nur bei Medien sieht eine aktuelle Studie der Nielsen-Marktforscher positive Tendenzen."Drei Nüsse für Aschenbrödel", "Der kleine Lord", "Schöne Bescherung" und "Kevin allein zu Haus": In der Adventszeit kramen viele Sender die immergleichen Weihnachtsfilme aus dem Archiv. In diesem Jahr warten viele Sender und Streamingdienste allerdings mit neuen Weihnachtsserien und -Specials auf. Wir präsentieren die besten Streamingtipps zur Weihnachtszeit