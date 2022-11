Marian Bracht, der im August für kurze Zeit Büroleiter von CDU-Chef Friedrich Merz war, wechselt Anfang 2023 zur Strategieberatung 365 Sherpas, wie The Pioneer berichtet (Paid). Grund für den Abbruch der Zusammenarbeit von Merz und Bracht nach weniger als einem Monat war offenbar die Kommunikation um eine Podiums-Absage von Merz.Eigentlich machte dieses Jahr Hoffnung, dass sich die Werbung in Deutschland verbessern könnte. Der OWM Summit machte sich sogar offiziell auf die Suche nach Mitteln gegen nervende Werbung. Doch der WW-Skandal mit Paul Ripke als Werbefigur zeigt: Es kann alles noch viel schlimmer kommen. Ein Kommentar von HORIZONT-Redakteur Santiago Campillo-Lundbeck.Viele Websites lassen Cookie-Banner aufpoppen, um Einwilligungen zur Datenerhebung zwecks Werbefinanzierung abzufragen – die Politik hat es so gewollt. Datenschutz. Doch viele zu Schützende nervt das. 50,1 Prozent der Internetnutzer würden die Banner am liebsten wieder abschaffen . Und die anderen?Die Zeiten des spontanen Spaßkonsums sind angesichts von Inflation und der wirtschaftlich unsicheren Lage vorbei. Die Mehrheit der deutschen Konsumentinnen und Konsumenten will im kommenden Jahr nur noch nach ihrem konkreten Befdarf einkaufen, wie der Shopping-Jahresreport 2022 von Ebay Ads zeigt.Influencer Marketing erlebt aktuell ein nie dagewesenes Wachstum. Für Agenturen und Marken wird es in immer schwieriger, die richtigen Partner für ihre Kampagnen auszuwählen. Die Marketing-Professoren Simone Wies, Alexander Bleier und Alexander Edeling haben in einer Studie untersucht, welche Followerzahl von Influencern optimal ist