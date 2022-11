Guten Morgen aus Frankfurt. Redefreiheit ist der Stachel im Fleisch von Diktaturen. Und die sind in der Wahl ihrer Gegenmittel nicht zimperlich: Offenbar setzen iranische Behörden, indem im Iran lebende Familien von Journalisten für kritische Berichterstattung in Geiselhaft genommen werden. Außenministerin Baerbock wird aufgefordert, politisch zu reagieren. Unterdessen will RTL Deutschland der Freiheitsbewegung. Was Elon Musk indes unter Redefreiheit versteht, ist eine unserer Top-Branchennews am Dienstagmorgen.