Die ARD will durch stärkere Zusammenarbeit in ihren TV- und Radioprogrammen mehr Ressourcen für das Digitale gewinnen. Die digitalen Programmangebote sowie der technologische Ausbau der digitalen Infrastruktur werden priorisiert , hieß es nach einer Intendantensitzung.Elon Musk wollte umstrittene Twitter-Accounts erst nach Überprüfung durch ein Beratergremium wieder freischalten. Dieses Gremium wurde aber gar nicht gegründet. Jetzt will Musk verbannte Accounts grundsätzlich wieder freischalten. In der EU dürfte das aber zu Problemen für Twitter führen Die Digital- und Innovations-Unit der Agentur Antoni hat sich einen neuen Kunden gesichert. Die von Holding-Manager Sven Dörrenbächer geleitete Einheit Antoni X begleitet den Markteintritt des Fintech-Start-ups Heartstocks.com Viele Haushalte müssen angesichts der hohen Inflation den Gürtel enger schnallen. Das hat auch Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft . Laut einer Umfrage der GfK will oder kann nur knapp die Hälfte der Deutschen in diesem Jahr genauso viel für Geschenke ausgeben wie im Vorjahr.Im August dieses Jahres veröffentlichte der Spiegel mehrere Artikel über ein Flüchtlingsdrama an der türkisch-griechischen Grenze. Dort soll ein fünfjähriges Mädchen gestorben sein. Nun gibt es an der Berichterstattung erhebliche Zweifel, berichtet MedienInsider