Gestern endete beim BDZV eine Ära. Zum ersten Mal in seiner Geschichte steht der 1954 gegründete Zeitungsverband ohne einen Präsidenten da. Denn wie erwartet legt Axel-Springer-CEO Mathias Döpfner sein Lobby-Amt nieder – nach einer Abstimmung über die zukünftige Führungsstruktur und einigen Querelen in den Monaten zuvor Insgesamt vier Reportage-Artikel des Spiegel-Redakteurs Giorgos Christides aus dem vergangenen August hat das Magazin jetzt offline gestellt, wie Medieninsider berichtet (Paid). Darin geht es um ein Flüchtlingsmädchen, das auf einer Insel an der türkisch-griechischen Grenze gestorben sein soll. Laut Medieninsider ist zweifelhaft, ob das Mädchen überhaupt existierte . Der Spiegel prüft die Texte nun intern.

Das Attribut "klimaneutral" wird in der Werbung wegen des anhaltenden Nachhaltigkeitstrends zunehmend oft verwendet, was dem Bundesverband der Verbraucherzentralen ein Dorn im Auge ist. Er verlangt nun vom EU-Parlament eine stärkere Regulierung bei umweltbezogenem Werbeaussagen, um Greenwashing zu vermeiden Beim Berliner Tagesspiegel werden die insgesamt rund 600 Redakteure und weiteren Beschäftigten ab Anfang 2023 nach einem neuen Haustarifvertrag bezahlt. Dadurch steigen die Gehälter stufenweise über die nächsten sieben Jahre hinweg auf das Niveau der Branchentarifverträge für Tageszeitungsverlage . Die Änderung ist das Ergebnis längerer Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi und dem DJV.Das Internet wird als Informationsquelle über das tagesaktuelle Geschehen immer wichtiger. Das zeigt der Vielfaltsbericht der Landesmedienanstalten. Mittlerweile informieren sich fast genausoviele Menschen täglich im Netz wie im Fernsehen. Vor allem bei jungen Nutzerinnen und Nutzern führt auch an den sozialen Medien kein Weg vorbei Menschen der Generation Z treten als markenbewusste Verbraucher:innen, als digitale Akteure und als die Fachkräfte von morgen auf. Und sie haben hohe Ansprüche. Daran nehmen einige Arbeitgebende Anstoß – die Kritik an der vermuteten Arbeitsunwilligkeit der jungen Leute zeigt allerdings auch: Die Unternehmen sind verunsichert.Künstlich produzierte Bilder und Videos erobern die Werbewelt. Auf welche Weise daher computergenerierte Kreationen bald den Arbeitsalltag in Agenturen und Unternehmen prägen werden, erklärt Jens Krahe, Managing Partner von Plan Net Köln , in seinem Gastbeitrag für HORIZONT.