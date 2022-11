Boris Dolkhani, Senior Vice President Brand Management, Corporate Marketing Communication and Communication Strategy bei Robert Bosch, ist der CMO of the Year 2022. Mit dem Preis würdigt die 12-köpfige Jury den kontinuierlichen und strategischen Beitrag Dolkhanis zum Erfolg der Marke Bosch

Deutschlands größte Krankenkasse hat eine neue Werbeagentur verpflichtet. Nach einer öffentlichen Ausschreibung vergibt Die Techniker ihren Etat an Serviceplan Hamburg. Die inhabergeführte Agentur konnte sich im Finale gegen drei Wettbewerber durchsetzen . Bisheriger Etathalter war die TBWA-Tochter Heimat.Der Autokonzern Volkswagen will an seinem Sponsoring des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) festhalten: "Wir beabsichtigen nicht, unser Sponsoring zu beenden", erklärte das Unternehmen am Dienstag auf Anfrage. In der Debatte um die "One Love"-Binde übten die Wolfsburger aber auch Kritik am Weltverband FIFA