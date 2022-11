© D.T./Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Gestern fiel der Startschuss zur umstrittensten Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte. In einem sportlich schwachen Eröffnungsspiel war Gastgeber Katar beim 0:2 gegen Ecuador chancenlos. Das sahen offenbar auch viele Zuschauer so und verließen schon früh in der zweiten Halbzeit das Al-Bayt-Stadion in Al Khor. Bei Abpfiff der Partie war die Arena sichtlich leer - ein weiterer Tiefschlag für die viel kritisierte Fifa. Was in Marketing und Medien zu Beginn der neuen Woche wichtig ist, lesen Sie in unseren Top-News am Montagmorgen.