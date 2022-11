Mediaplus holt sich den internationalen Media-Etat von Jack Wolfskin und will im Recma-Ranking unter die Top 3. Im Interview mit HORIZONT Online erläutert CEO Matthias Brüll seine Pläne - und spart nicht mit Seitenhieben auf die Network-Agenturen sowie Kritik an den „irren Preiskämpfen“ bei Klassik-Etats Heftige 10,4 Prozent. So hoch taxiert das Statistische Bundesamt die aktuelle Inflationsrate in Deutschland (Oktober gegenüber Vorjahr). Das macht die Planung für Medienvermarkter schwerer als sonst. Dazu kommen gattungstypische Herausforderungen. Für einige geht es ans Eingemachte. Anaka Kobzev wird ab Januar neue Global Chief Communications Officer der McCann Worldgroup. Kobzev war zuletzt Global Head of Communications bei TBWA und wird direkt an Daryl Lee, den neuen globalen CEO der McCann Worldgroup, in der New Yorker McCann-Zentrale berichten, schreibt AdWeek Die Fußball-WM 2022 ist in vielerlei Hinsicht speziell. Das wissen auch ARD, ZDF und Telekom, die die Fußballspiele übertragen und vermarkten werden. Nur ist das „speziell“ bei ihnen alles andere als negativ besetzt: Aufgrund einiger Sondereffekte könnte die Winter-WM in Katar sogar die erfolgreichste aller Zeiten werden.An „bad news“ von den Digitalkonzernen hatte man sich ja schon gewöhnt. Aber was in diesen Tagen passiert, übersteigt alles bisher Dagewesene: Massenentlassungen bei Meta, Twitter und auch Amazon. Bei Twitter hat Neu-Eigner nicht einmal die Insolvenz ausgeschlossen. Warum trifft es die Tech-Riesen gerade so hart?