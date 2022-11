Guten Morgen aus Frankfurt! Er will es nochmal wissen, doch die Unterstützer werden weniger: Donald Trump hat wie erwartet seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 angekündigt. Und das, obwohl die Midterm-Wahlen für die Republikaner enttäuschend ausgegangen sind und Trump-Kandidaten reihenweise Demokraten unterlagen. Der Gegenwind nimmt zu: Medien-Mogul Rupert Murdoch soll Trump bereits mitgeteilt haben,. Die Murdoch-Medien Fox News, Wall Street Journal und New York Post hatten Trump zuvor schon "Loser und Flop" genannt. Hier und jetzt - die Branchennews am Mittwochmorgen.