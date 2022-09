Das Marktforschungsinstitut Comvergence hat ausgewertet, welche Mediaagenturen im 1. Halbjahr 2022 das meiste Neugeschäft an Land gezogen haben. An der Spitze der Rangliste für den deutschen Markt steht die Agentur Wavemaker aus der Group M von WPP. Deren Neugeschäftsvolumen ist deutlich höher als bei den Agenturen auf den Folgerängen Zum Schutz unabhängiger Medien und Journalisten in der Europäischen Union legt die-Kommission am heutigen Freitag einen Gesetzesvorschlag vor. Darin dürfte die Behörde unter anderem die redaktionelle Unabhängigkeit stärken, aber auch mehr Transparenz bei der Vergabe staatlicher Werbung einfordern. Zudem dürfte der Quellenschutz Teil des Vorschlags sein

Youtube plant offensichtlich die Ausspielung von deutlich mehr Werbung. Wie das Portal Gizmochina berichtet , werden derzeit in der kostenlosen Version testweise bis zu fünf kurze, nicht überspringbare Spots, sogenannte Bumper Ads, vor bestimmten Videos ausgespielt. Youtube bestätigte den Test gegenüber einem Nutzer via Twitter.Auf der Dmexco wird Tina Beuchler, die Global Head of Media & Partnerships bei Nestlé, über Sustainable Media sprechen. Im HORIZONT-Interview verrät sie, warum sich die Werbebranche endlich um ihre eigene Nachhaltigkeit kümmern sollte. Beuchler kann sich sogar vorstellen, dass nachhaltigere Werbeträger künftig beim Kampf um Etats bevorzugt werden Zum goldenen Hirschen baut sein Talent Management und Recruiting mit einem personellen Neuzugang aus: Von Inka Wittmann Talentmanagement kommt Silke Ramm zu der Agenturgruppe und verstärkt das von Theresa Hilbk geleitete People-&-Culture-Team. Die HR-Expertin soll dabei helfen, das Employer Branding an allen sechs Hirschen-Standorten auszubauen Wer kann, der kann: Einer aktuellen Studie von Best for Planning (B4P) zufolge wollen die Deutschen trotz Krisenstimmung (noch) nicht auf gehobene Qualität und Luxus verzichten. Davon profitiert nicht nur die Luxusgüterindustrie selbst, sondern auch die Medien. Print festigt seinen Ruf als Inspirationsquelle und Entscheidungsratgeber - aber vor allem auch Online erzielt Glanzwerte.Die Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt durcheinandergewirbelt. Eine neue Studie vom Talent-Acquisition-Anbieter Remote zeigt jetzt, dass über 50 Prozent der Arbeitnehmenden gerne ortsunabhängig arbeiten würden, aber nur 23 Prozent der Unternehmen diese Option anbieten. Sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite liegt Frankfurt am Main im Remote-Work-Ranking ganz vorn