Beim Deutschen Fernsehpreis muss sich in diesem Jahr ein ZDF-Entertainer zunächst geschlagen geben - und kann am Ende doch noch ein paar Liebesbotschaften loswerden. Weitere Erkenntnis: Die gefälschten Hitler-Tagebücher sind wohl immer noch guter Erzählstoff

Kaum ein Segment in der Onlinewerbung boomt derzeit so stark wie Retail Media. Auch deutsche Händler bauen ihre Werbeangebote in E-Commerce-Umfeldern derzeit kräftig aus. Um ihre Interessen in der digitalen Werbevermarktung zu bündeln, gründen namhafte Handelsunternehmen nun unter dem Dach des BVDW die Initiative Retail Media Der Verband Privater Medien (Vaunet) sieht den privaten Rundfunk in einer der schwierigsten Situationen seit Gründungszeiten. "Vor allem die Frage der Planbarkeit steht im Raum", sagte der Vaunet-Vorstandsvorsitzende Claus Grewenig der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die aktuellen Krisenzeiten mit Inflation, Energiekosten und Pandemie

5. Marco Seiler wird Beirat der Liganova Group (H+) . Dort soll er das Management Board um CEO Timo Schönauer bei Themen wie Digitalstrategie, strategische Geschäftsentwicklung sowie Mergers & Acquisitions unterstützen.



Dave Penski, CEO Publicis Media US, Carla Serrano, Chief Strategy Officer der Publicis Groupe, Agathe Bousquet, President Publicis Groupe France und Nigel Vaz, CEO von Publicis Sapient.

Der Aufsichtsrat der Publicis Goup hat den Vertrag von CEO und Chairman Arthur Sadoun um vier Jahre verlängert. Außerdem wird das oberste Führungsgremium um vier hochrangige Manager ausgebaut Nach zwei Jahren in der virtuellen Welt findet die Dmexco endlich wieder wie gewohnt in Präsenz statt. Die Branchenexpertinnen und -experten haben wieder viele Themen im Gepäck. HORIZONT hat bei ihnen nachgefragt, was sie von Europas führendem Digital Marketing & Tech Event in diesem Jahr erwarten Mit mehr als einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzern weltweit ist TikTok eine der beliebtesten sozialen Plattformen. Und auch in Deutschland werden immer mehr Menschen bei TikTok aktiv - vor allem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Aber wie divers sind die deutschen User und welche Ambitionen haben sie in ihrem Leben? Antworten darauf liefert die Zielgruppenanalyse, die Yougov nun veröffentlicht hat Das Paid Social Media Reporting: eine ellenlange Präsentation vollgepackt mit lauter Daten, Zahlen und Graphen, bei denen man nur schwer den Überblick behält? Das muss nicht sein! Ein Reporting ist - wenn es richtig aufgesetzt wird - die wichtigste Grundlage für eine systematische Analyse der eigenen Social-Media-Kampagnen, weiß Jason Modemann Co-Founder von Mawave Marketing