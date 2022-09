Twitters ehemaliger Sicherheitschef Peiter Zatko hat erneut gravierende Lücken beim Schutz von Nutzerdaten des Online-Dienstes bemängelt. Der im Januar gefeuerte Manager kritisierte die Twitter-Führung bei einer Senatsanhörung in Washington am Dienstag scharf. Derweil haben die Twitter-Aktionäre der Übernahme durch Elon Musk zugestimmt.

Die zum Volkswagen-Konzern gehörende Automarke will ihre Werbemaßnahmen mit Blick auf den Wettbewerb der Oberklasse neu ausrichten , schreibt Campaign. Škoda arbeite im Pitch-Prozess mit dem Londoner Team von The Observatory International zusammen und sei auf der Suche nach einer Agentur mit "internationalem Fußabdruck".Das Empowerment-Programm ADC Future Females geht in die zweite Runde. Alessia Coschignano von Serviceplan, Annika Manick von Jung von Matt/Sports und Isabell Niederwestberg von Heimat waren letztes Jahr mit dabei. Sie berichten, welche Auswirkungen der Workshop auf ihre Karriere hatte