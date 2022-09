© Fotolia

Guten Morgen aus Frankfurt. Die Abschiedsfeierlichkeiten für die verstorbene Queen Elizabeth II. gehen weiter. Gestern wurde der Sarg von ihrem Landsitz Balmoral in die schottische Hauptstadt Edinburgh überführt, wo er in der St.-Giles-Kathedrale aufgebahrt wird. Morgen geht die letzte Reise der Queen dann weiter nach London, wo sie am kommenden Montag beigesetzt wird. Was die Kommunikationsbranche bewegt, lesen Sie wie immer in den Top-Branchennews am Morgen.