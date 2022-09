Seit März ist Toby Pschorr CEO der deutschen DDB Gruppe. In seinem ersten großen Interview in neuer Rolle erläutert der 51-Jährige , wie er seine Aufgabe definiert und was er mit der Gruppe vorhat. Ein Ziel: Pschorr will Doppelstrukturen abbauen und an den einzelnen Standorten der Gruppe in sogenannten Centers of Excellence eine bestimmte Expertise in den Vordergrund stellen.Es ist gerade einmal zwei Jahre her, da hat das Agenturnetzwerk Ogilvy mit Andy Main einen neuen globalen CEO bekommen, der erstmals nicht aus den eigenen Reihen aufstieg und zudem nicht aus der Werbebranche kam. Jetzt gibt es mit Devika Bulchandani eine neue Chefin, die sich ihre Lorbeeren in der Werbung verdient hat. Doch wie kam es zum Wechsel an der Spitze der Agentur-Networks