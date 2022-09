Die WDR-Managerin Katrinsoll den ARD-Schwestersender Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) inmitten seiner schwersten Krise in den nächsten Monaten als Interims-Chefin führen. Am Mittwoch wählte das Kontrollgremium RBB-Rundfunkrat die 49 Jahre alte Verwaltungsdirektorin des Westdeutschen Rundfunks (WDR) im zweiten Wahlgang zur Interims-Intendantin.Die Münchner Agentur David + Martin ist weiter auf Expansionskurs. Anfang dieses Jahres ging bereits eine Niederlassung in Berlin an den Start. Jetzt kommt noch ein weiteres Büro hinzu. Ab Januar 2023 ist die Agentur auch in Hamburg präsent . Die Geschäftsführung übernehmen Amelie Pamp, die bereits seit dem Sommer dabei ist, und Neuzugang Thomas Heinz.

Apple verpasst seinen neuen iPhones vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft gleich mehrere Neuerungen - tischt europäischen Käufern mit dem starken Dollar aber zum Teil saftige Preissteigerungen auf. Zu den Innovationen gehört neben der Möglichkeit, Notfall-Nachrichten per Satellit abzuschicken, ein ständig aktives Display bei der teureren Pro-Version des iPhone 14 Ein Gericht im US-Bundesstaat Delaware hat den Antrag von Tesla-Chef Elon Musk auf eine Verschiebung des Verfahrens im Streit um ein Twitter-Übernahmeangebot abgelehnt. Als Begründung wurden mögliche Schäden für den Kurznachrichtendienst genannt, wie das Handelsblatt berichtet. Der Milliardär und Twitter streiten vor Gericht über die geplatzte Übernahme.Dass Nadine Kamski ab Oktober als neue Media Directorin das gesamte Mediabudget der L’Oréal-Gruppe in Deutschland und Österreich verantwortet, hat HORIZONT bereits gestern exklusiv berichtet. Im Exklusiv-Interview spricht die 35-Jährige mit HORIZONT über die Zeitenwende in der Mediaplanung . Die Werbung von L’Oréal wird nicht nur digitaler, sondern auch programmatischer.Sind viele Werbungtreibende und Agenturen mit ihrer Bewegtbild-Strategie auf dem falschen Dampfer? Kristian Meinken , seit 2018 an der Spitze der Mediaagentur Pilot, sagt: "Die bisherige TV-Planung einfach Online zu verlängern mit allem, was Video ist, funktioniert nicht. Deshalb sollten wir einen Schritt zurückgehen und ganz andere Fragen stellen."Im großen Topf der TV-Kochshows ist "The Taste" sicherlich eine, die - sowohl im Zuschauer- als auch im Werbemarkt - besonders hervorschmeckt. Zum Start der zehnten Staffel nutzen dementsprechend viele namhafte Unternehmen das Umfeld des erfolgreichen Sat-1-Formats für Produktplatzierungen und Branded Entertainment.