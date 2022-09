Die Vorwürfe gegen die NDR-Landesfunkhaus-Chefin Sabine Rossbach sollen der Geschäftleitung des Senders offenbar seit mindestens fünf Jahren bekannt gewesen sein . Dies geht aus Recherchen einer unabhängigen NDR-Investigativeinheit hervor. Derweil haben nach Business Insider-Informationen 70 NDR-Mitarbeitende ihr Misstrauen gegenüber Rossbach in einem offenen Brief formuliert.Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) holt einen neuen Geschäftsführer an Bord: Carsten Rasner übernimmt in dieser Woche die Leitung des Verbandsteams in Berlin. Auf seiner Agenda steht unter anderem eine neue Initiative zum Thema Retail Media . Der 52-Jährige leitete zuvor die Steinbeis School of Management and Innovation in Berlin.