Guten Morgen aus Frankfurt. Am Ende wurde der Druck zu groß: Auf Drängen seiner Konservativen Partei ist der britische Premierminister Boris Johnson vom Parteivorsitz zurückgetreten - bleibt aber vorerst Regierungschef. Er werde weitermachen, bis seine Partei einen Nachfolger gewählt habe, so Johnson am Donnerstag in London. Allerdings forderten viele Parteifreunde, der 58-Jährige solle sofort auch als Prime Minister abtreten. Die Opposition verlangt eine Neuwahl. Was heute morgen in Marketing und Medien wichtig ist, lesen Sie in unseren Top-Branchennews vor 9.