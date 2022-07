Der Streaming-Markt verändert sich und "alle stecken gerade in einem wirklichen Live-Experiment", sagt Olaf Riedel. Der EY-Manager spricht im Interview über die geringe Zahlungsbereitschaft in Deutschland , RTL und Gruner + Jahr sowie die Premium-Kunden von Netflix.Aus dem Budget das Optimum für den Werbekunden herauszuholen, ist Ziel der Mediaplanung. Wie der ROI-Report des Marktforschers Nielsen zeigt, ist das Mediabudget oft zu knapp bemessen, um den optimalen Return on Investment zu erzielen.In den Sommerferien wird eifrig Ausstattung fürs nächste Schuljahr gekauft. Welche Griffel die besten Chancen haben, im Einkaufskorb der stolzen Mütter und Väter zu landen, zeigt das Ranking der stärksten Stiftmarken , das Splendid Research exklusiv für HORIZONT erhoben hat.Die diesjährigen Preisträger der HORIZONT-Stiftung haben viele Talente und blicken über den Tellerrand ihrer akademischen Ausbildung hinaus. Was sie alle auszeichnet, sind Neugier, Begeisterung und der wache Blick nach vorn Der aktute Personalnotstand führt bei vielen Agenturen zu einer hohen Fluktuation mit oft negativen Folgen. Wie dieser Herausforderung begegnet werden kann , erklärt Roberto Collazos Garcia, CEO von We Are Social Deutschland, in seinem Gastbeitrag für HORIZONT.