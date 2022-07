Am heutigen Montag ist es soweit: Vier Jahre nach Unterzeichnung des Mietvertrags und zwei Jahre nach Baubeginn bezieht die Agenturgruppe Serviceplan ihre neue Zentrale im Münchner Werksviertel. Der "iCampus" wird die Heimat für mehr als 1700 Mitarbeitende von Europas größter Inhaberagentur am Stammsitz in der bayerischen Landeshauptstadt Der Applaus der Award-Gäste war ihr gewiss: Kristina Bulle ist die Marketingfrau des Jahres 2021 und damit die 39. Gewinnerin des HORIZONT Awards in dieser Kategorie. Im Interview mit HORIZONT verrät die CMO von Procter & Gamble DACH, was ihr der Preis bedeutet, wie sie ihr Marketingteam bei Procter & Gamble führt und welche großen Herausforderungen es im Werbemarkt zu lösen gibt

Sommerüberraschung: Der Burda-Verlag erhöht erstmals unterjährig seine Anzeigenpreise, dies haben die Münchner jüngst bekannt gegeben. Die anderen Printhäuser machen da (noch) nicht mit, sehen Risiken – und vermuten hinter dem Schritt auch wettbewerbstaktische Gründe. Die Analyse eines ungewöhnlichen Schrittes Dass eine Agentur für zwei knallharte Konkurrenten Werbung macht und das auch noch in einem Markt, in dem ein heftiger Verdrängungswettbewerb tobt, ist nach wie vor die Ausnahme. Trotzdem scheint auch das inzwischen zu gehen. Ein aktuelles Beispiel dafür liefert die Hirschen Group. Sie arbeitet für die beiden Quick-Commerce-Anbieter Gorillas und Getir Der Kurssturz an den Aktienmärkten seit Beginn des Ukraine-Krieges wirbelt das Ranking der 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen durcheinander. Der saudische Ölkonzern Saudi Aramco verdrängte im ersten Halbjahr Apple auf Platz zwei, wie aus einer Untersuchung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Die Börsenturbulenzen trafen vor allem die Technologiekonzerne hart Menschen wollen mobil sein, vor allem aber bequem von A nach B kommen. Im Zuge der Digitalisierung wird sich unser Umgang mit dem Auto verändern. Als auf dem HORIZONT Kongress ein Blick in die Zukunft der Mobilität geworfen wurde, war sich das Panel einig: Die deutsche Automobilindustrie hat die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt Fans heimischer Serien können sich auf den Juli freuen: In den kommenden Wochen starten eine ganze Reihe hochkarätig besetzter Produktionen aus Deutschland. Neben der schon vor dem Start preisgekrönten Satire "King of Stonks" mit Matthias Brandt und der Dramedy "Damaged Goods" mit Sophie Passmann präsentiert RTL+ die Krimi-Reihe "Strafe" nach Kurzgeschichten von Ferdinand von Schirach. Unsere Streaming-Tipps für den Juli