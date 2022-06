Die großen gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit sind bereits seit einigen Jahren allgegenwärtig bei den Cannes Lions. So stark im Fokus wie beim diesjährigen Festival standen Diversität, Gleichheit, Inklusion und Nachhaltigkeit aber noch nie . Und dennoch hat die Branche in dieser Hinsicht noch viel Arbeit vor sich.Für die Community und mit der Community machen Kemi Fatoba und ihr Team das Daddy Magazine. Social Media spielt dabei eine große Rolle, etwa bei Themenfindung, Merchandising und dem Aufbau der Leserschaft. Im aktuellen Newsfluence!-Podcast teilt Fatoba ihre Erfahrungen, Tipps und Tricks, wie sie dazu vor allem Instagram einsetzen und warum es das Daddy Magazine dennoch als Print-Ausgabe gibt.Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und Remote Work sind seit Beginn der Pandemie für viele Unternehmen keine Zukunftsmusik mehr, sondern Alltag. Das war auch überfällig, denn die optimierte Vereinbarung des Jobs mit dem Privatleben wird Angestellten bereits seit Jahren immer wichtiger. In einer aktuellen Studie zeigt sich, dass Deutschland bei dieser Entwicklung überraschend gut aufgestellt ist Ein stabiles Internet ist nach einer Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte den meisten Nutzern weit wichtiger als schnelle Download-Raten. Bei einem neuen Internetanschluss steht Stabilität mit 94 Prozent demnach klar an erster Stelle, mit Abstand gefolgt von einem günstigen Preis (63 Prozent). Homeoffice und Streaming erforderten leistungsfähige Anschlüsse, aber "Stabilität schlägt Speed", so das Fazit der Berater Die Rezession steht vor der Tür. Was können Agenturen tun, um trotz negativem Wirtschaftswachstum konkurrenzfähig zu bleiben? Brendon Craigie, Gründer und CEO von Tyto, hat bereits mehrere internationale Agenturen geleitet und kennt sich in der Branche entsprechend aus. In seinem Gastbeitrag für HORIZONT Online zeigt er fünf Ansätze, um dieser Konjunkturphase zu trotzen