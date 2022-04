Apple trotzt den globalen Problemen der Elektronik-Branche mit einem weiteren Mega-Quartal. Der iPhone-Konzern steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 97,3 Milliarden Dollar (92,5 Mrd Euro). Unterm Strich blieb ein Gewinn von 25 Milliarden Dollar in den Konzernkassen . Das sind knapp sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Nach zwei Jahren Abstinenz finden die Cannes Lions vom 21. bis 24. Juni endlich wieder als physisches Event an der Côte d'Azur statt. In diesem Jahr sind insgesamt 11 deutsche Agenturvertreterinnen und -vertreter in den Jurys beim größten Kreativfestival der Welt dabei - und damit deutlich weniger als in den Vorjahren.

Die Agentur Valtech verstärkt sich mit einem erfahrenen Manager aus der Network-Welt. Frank Dittrich, bislang als "Managing Partner Client & Growth" verantwortlich für die Ogilvy-Büros in Frankfurt und Düsseldorf, wechselt zu der ebenfalls international tätigen Digitalberatung. Dort soll er als Global Client Executive das weltweite Vertriebsteam unterstützen Der Fernseher ist nach wie vor das Herzstück in europäischen Wohnzimmern – aber die Zuschauerinnen und Zuschauer wollen von ihm sehr viel mehr als nur Unterhaltung. Das betrifft vor allem die Werbung: Wie eine gemeinsame Studie von RTL Ad Connect und Smartclip zeigt, ist die Erwartungshaltung gerade hinsichtlich eines personalisierten Marketings sehr groß Am 11. Mai wird in Berlin wieder der Deutsche Digital Award (DDA) verliehen. Jetzt steht fest, welche Agenturen sich Hoffnungen auf den begehrten Kreativpreis machen dürfen. Die meisten Shortlist-Plätze ergattert Jung von Matt. Insgesamt 150 Einreichungen hat die Jury des DDA für die Shortlist nominiert An immersiven Technologien wie Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) scheint kein Weg mehr vorbeizuführen. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben das Leben in der virtuellen Realität bereits für sich entdeckt und finden dort immer realistischere digitale Umgebungen vor, inklusive zahlreicher Markenerlebnisse. Unternehmen müssen in diesem Bereich jetzt einiges investieren Brands haben den Olymp erreicht, wenn sie nicht nur gekauft, sondern sogar geliebt werden. Eine emotionale Bindung entsteht vor allem durch gemeinsame Live-Erlebnisse innerhalb der Brand Community. Sie sind wahre Beziehungs-Booster, sagt HORIZONT-Talking-Head Martin Schnaack, Gründer und CEO von Avantgarde, und verrät, wie aus Kund:innen eine Fan-Gemeinde entsteht