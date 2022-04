Gruner + Jahrs (pardon: RTLs) Print-Flaggschiff kommt die Chefredaktion abhanden. Der eine geht ganz, die andere tritt zumindest vorübergehend zur Seite. Die Nachfolge liegt auf der Hand – doch offiziell noch im Dunkeln. Und dann ist da noch die Rolle des Stern im künftigen Mega-Abo RTL Plus Arte will noch mehr Europäer in ihren eigenen Sprachen ansprechen. Hierbei setzt der deutsch-französische TV-Sender zunächst auf untertitelte Sendungen im Netz, will aber noch in diesem Jahr wöchentliche Nachrichten auf Spanisch und Englisch produzieren Die zweite Pro Quote-Studie zur Geschlechtergerechtigkeit in den öffentlich-rechtlichen Sendern zeigt: Im Vergleich zur ersten Studie 2018 ist der Frauenanteil überraschend deutlich gestiegen – auch in Machtpositionen.Können Marken ihre Kundschaft mittels "Purpose Economy", "Influencer Economy" und "Glokalisierung" emotional erreichen und langfristig an sich binden? Eine Studie des Münchner FinTech-Startups XPAY bekräftigt diese Faktoren jetzt als elementar für den Markenerfolg – mit einer wichtigen Einschränkung Das Beispiel Accenture Song zeigt: In eigener Sache tun sich viele Agentur(-gruppen) in Sachen Markenführung mitunter schwer. Andreas Gruhl, Co-Chef der Hamburger Pitchberatung Aller Best, macht sich in seinem Gastbeitrag für HORIZONT Gedanken über die mitunter abenteuerliche Positionierung von Agenturen