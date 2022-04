© Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Jetzt also doch: Nach heftigem Ringen will Deutschland die Ukraine erstmals mit schweren Waffen im Abwehrkrieg gegen Russland unterstützen und deutsche Panzer an die Front schicken. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) kündigte am Dienstag die Lieferung von Flugabwehrpanzern und die Ausbildung ukrainischer Soldaten auf deutschem Boden an. Russlands Außenminister Sergej Lawrow warnte indes vor einem Dritten Weltkrieg. Diese Gefahr sei "ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden". Hier kommen unsere Top-Branchennews am Mittwochmorgen.